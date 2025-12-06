Atelier Patisserie Bûche Snickers Gentleman Cooker Saint-Brieuc
Atelier Patisserie Bûche Snickers Gentleman Cooker Saint-Brieuc samedi 6 décembre 2025.
Atelier Patisserie Bûche Snickers
Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Bûche Snickers maison de A à Z
Fond de tarte amande et cacahuète, ganache montée vanille et caramel au beurre salé.
Sur réservation auprès de Gentleman Cooker. .
Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07
