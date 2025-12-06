Atelier Patisserie Bûche Snickers Gentleman Cooker Saint-Brieuc

Atelier Patisserie Bûche Snickers

Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Bûche Snickers maison de A à Z

Fond de tarte amande et cacahuète, ganache montée vanille et caramel au beurre salé.

Sur réservation auprès de Gentleman Cooker. .

Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07

