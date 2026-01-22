Atelier pâtisserie Cannelés & boisson gourmande Chantilly maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Cannelés & boisson gourmande Chantilly maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-23 13:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Pendant que les mini cannelés cuisent, on prépare une boisson gourmande avec chantilly maison !

Lors de cet atelier, les participants réaliseront de cannelés maison, croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Pendant le temps de cuisson, chacun apprendra à monter une chantilly maison, puis composera sa boisson gourmande personnalisée chocolat chaud, boisson lactée.

Un moment convivial et gourmand, à déguster sur place, avant de repartir avec ses cannelés.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

