Atelier pâtisserie Chandeleur Gâteau de Crêpes façon Tiramisu Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Chandeleur Gâteau de Crêpes façon Tiramisu

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01

La Chandeleur, version ultra gourmande !

À l’occasion de la Chandeleur, venez réaliser un gâteau de crêpes façon tiramisu

De fines crêpes moelleuses, une crème onctueuse inspirée du tiramisu et un montage gourmand.

Un atelier convivial et accessible, idéal pour célébrer la Chandeleur autrement.

Au programme

– Réalisation de la pâte à crêpes

– Cuisson des crêpes

– Préparation de la crème façon tiramisu

– Montage du gâteau de crêpes

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Chandeleur Gâteau de Crêpes façon Tiramisu

