Atelier pâtisserie Châtillon-Coligny

Atelier pâtisserie Châtillon-Coligny mercredi 15 octobre 2025.

Atelier pâtisserie

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15

Date(s) :
2025-10-15

Atelier pâtisserie Halloween
Atelier pâtisserie à 15h à la petite salle du foyer club. Apportez vos ingrédients. Info et réservation au 06 68 99 77 04   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 68 99 77 04 

English :

Halloween baking workshop

German :

Halloween-Backworkshop

Italiano :

Laboratorio di pasticceria per Halloween

Espanol :

Taller de repostería de Halloween

L’événement Atelier pâtisserie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-10-09 par OT GATINAIS SUD