Atelier pâtisserie Châtillon-Coligny
Atelier pâtisserie Châtillon-Coligny mercredi 15 octobre 2025.
Atelier pâtisserie
Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-10-15 15:00:00
2025-10-15
Atelier pâtisserie Halloween
Atelier pâtisserie à 15h à la petite salle du foyer club. Apportez vos ingrédients. Info et réservation au 06 68 99 77 04 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 68 99 77 04
English :
Halloween baking workshop
German :
Halloween-Backworkshop
Italiano :
Laboratorio di pasticceria per Halloween
Espanol :
Taller de repostería de Halloween
