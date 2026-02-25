Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake Ophélie Pâtisse Le Havre dimanche 22 mars 2026.
Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Découvrez le cheesecake japonais, un gâteau à la texture ultralégère et fondante, cuit doucement au bain-marie.
Lors de cet atelier premium, vous réaliserez votre cheesecake pas à pas et apprendrez à le décliner en différentes saveurs selon les saisons.
Atelier technique et accessible
Cuisson douce au bain-marie
Déclinaisons de saveurs (cru)
En solo
– Vous réalisez vos créations de A à Z et repartez avec vos pâtisseries.
En duo
– Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake
L’événement Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie