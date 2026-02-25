Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien & cheesecake

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Découvrez le cheesecake japonais, un gâteau à la texture ultralégère et fondante, cuit doucement au bain-marie.

Lors de cet atelier premium, vous réaliserez votre cheesecake pas à pas et apprendrez à le décliner en différentes saveurs selon les saisons.

Atelier technique et accessible

Cuisson douce au bain-marie

Déclinaisons de saveurs (cru)

En solo

– Vous réalisez vos créations de A à Z et repartez avec vos pâtisseries.

En duo

– Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

