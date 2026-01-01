Atelier pâtisserie Cheesecake japonais aérien Ophélie Pâtisse Le Havre
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 13:00:00
2026-01-31
Découvrez le cheesecake japonais, un gâteau à la texture ultralégère et fondante, cuit doucement au bain-marie.
Lors de cet atelier premium, vous réaliserez votre cheesecake pas à pas et apprendrez à le décliner en différentes saveurs selon les saisons.
Deux formules
Formule individuelle Vous réalisez vos créations de A à Z et repartez avec vos pâtisseries.
Formule duo Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
