Atelier pâtisserie Chocoflan Ophélie Pâtisse Le Havre

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Dans cet atelier gourmand, les participants réaliseront un chocoflan, un dessert étonnant composé d’un gâteau au chocolat et d’un flan vanillé.

Par magie, pendant la cuisson, les deux préparations s’inversent pour former un dessert à la fois fondant et crémeux.

Un atelier ludique et accessible, parfait pour comprendre la magie de la pâtisserie et repartir avec un gâteau aussi surprenant que délicieux.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

