Atelier pâtisserie Comme des chefs Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Atelier pâtisserie Comme des chefs

Route de Tendos Cantine du groupe scolaire Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 16:30:00

fin : 2026-03-03 17:45:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-22 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-29 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-05 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-16

Toute l’année scolaire, les enfants peuvent s’adonner aux joies de la pâtisserie après la classe.

Avec ces ateliers hebdomadaires, les enfants peuvent réaliser de nouvelles recettes chaque semaine, découvrir de nouveaux ingrédients, apprendre les termes techniques de pâtisserie, faire des mathématiques et de la chimie, augmenter leur créativité, être sensibilisés aux règles d’hygiène, assimiler la bases des habitudes en alimentation saine, stimuler leur esprit d’équipe… Tout cela en s’amusant !!

Les enfants repartent avec leur réalisations après chaque atelier et reçoivent la totalité des recettes par mail.

Une récompense leur est offerte en fin de trimestre.

Les ateliers sont ouvert à tous les enfants de 3 à 15 ans.

Ils ont lieu chaque lundi, mardi, et jeudi dans la cantine derrière la mairie. Les inscriptions s’effectuent en septembre. .

Route de Tendos Cantine du groupe scolaire Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 sophie@eyraud.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pâtisserie Comme des chefs

L’événement Atelier pâtisserie Comme des chefs Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin