Atelier pâtisserie Cours de pochage Châteauroux

Atelier pâtisserie Cours de pochage

2 Rue Schwob Châteauroux Indre

Tarif : 49 – 49 – EUR

Début : Mardi 2026-04-21 17:30:00

fin : 2026-04-21 18:30:00

2026-04-21

Partagez un moment de convivialité au cœur du laboratoire de Nelly Vossier, cheffe pâtissière passionnée. Lors de ce stage accessible à tous, vous réaliserez des recettes aussi belles que gourmandes. Chaque participant repart avec ses propres créations.

Gourmands, curieux, passionnés, partagez un moment de convivialité au coeur du laboratoire de production et plongez quelques heures dans la peau d’un Chef pâtissier !

Apprenez a pocher toutes les formes avec une poche a douille. Atelier simple mais indispensable pour réussir vos créations.

Les ateliers sont accessibles à partir de 14 ans 8 personnes maximum. 49 .

2 Rue Schwob Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 04 90 contact@atelierdesenvies.fr

English :

Share a moment of conviviality in the heart of passionate pastry chef Nelly Vossier’s laboratory. During this workshop, accessible to all, you’ll create recipes as beautiful as they are delicious. Each participant leaves with his or her own creations.

