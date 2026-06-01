Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s Lorleau
Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s Lorleau mercredi 17 juin 2026.
Lorleau
Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Un gâteau Wouah!! qui aura de l’effet pour toutes les occasions.
Venez découvrir les secrets du gravity cake sur le thème M&M’s.
Molly cake, fourrage chocolat cacahuète et décoration M&M’s.
(Autre parfum si allergie sur demande)
Chacun repartira avec 1 gateau pour 6-8 personnes
55€ tout inclus formule duo 80€
Renseignements et inscriptions:
06.99.09.27.47 contact@lateliermeliemelo.fr
Réservation en ligne possible
La thématique du stage vous plait mais vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à contacter l’atelier pour proposer vos horaires ou dates pour l’ouverture d’un autre stage. .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr
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English : Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s
L’événement Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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