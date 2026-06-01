Lorleau

Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Un gâteau Wouah!! qui aura de l’effet pour toutes les occasions.

Venez découvrir les secrets du gravity cake sur le thème M&M’s.

Molly cake, fourrage chocolat cacahuète et décoration M&M’s.

(Autre parfum si allergie sur demande)

Chacun repartira avec 1 gateau pour 6-8 personnes

55€ tout inclus formule duo 80€

Renseignements et inscriptions:

06.99.09.27.47 contact@lateliermeliemelo.fr

Réservation en ligne possible

La thématique du stage vous plait mais vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à contacter l’atelier pour proposer vos horaires ou dates pour l’ouverture d’un autre stage. .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s

L’événement Atelier Patisserie créative Gravity Cake Mm’s Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle