Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre

Calice et Mandibule vous livre ses secrets de pâtisserie…

Durant 2 heures Oumou et Hadjira vous guideront dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.

Un délice Rocher de fêtes composé d’une génoise et d’un praliné noisette, d’une mousse chocolat, d’un glaçage au chocolat noir et de noisettes concassées.

Notre ambition

Vous transmettre notre passion pour la cuisine et la pâtisserie.

Vous partager nos astuces, conseils et les bons gestes pour pâtisser comme des chefs-cheffes

Satisfaire votre curiosité autant que votre gourmandise.

Vous faire passer un bon moment convivial et échanger entre amoureux.ses de la bonne cuisine.

Chaque participant.e ou duo repartira avec une portion de ce succulent dessert.

Pensez à apporter vos contenants.

Durée 2h

Public Ouvert à tous 4 participants.es minimum pour que l’atelier puisse avoir lieu.

Pensez à vous munir d’un tablier de cuisine et d’un contenant pour remporter votre pâtisserie chez vous.

Réservation obligatoire .

+33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

