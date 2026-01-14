Atelier pâtisserie créative Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie créative

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 13:00:00

2026-02-21

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Dans cet atelier de pâtisserie créative, chaque enfant réalise son propre gâteau de A à Z. Une fois la base préparée, place à l’imagination glaçages colorés, formes et détails amusants. Un atelier ludique et créatif où chacun repart avec son gâteau personnalisé, unique et fier de sa création.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

