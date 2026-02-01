Atelier pâtisserie de la Briacine macarons en folie assortiment La Briacine Saint-Briac-sur-Mer
Atelier pâtisserie de la Briacine macarons en folie assortiment La Briacine Saint-Briac-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
La Briacine 10 Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Avis aux gourmands et amateurs de pâtisserie les ateliers de La Briacine reviennent avec une nouvelle session !
Travaillez la réalisation de coques régulières et l’élaboration de ganaches et confits équilibrés.
Un moment gourmand et convivial à ne pas manquer !
Comme toujours, chaque apprenti pâtissier repartira avec sa création, prête à être savourée.
6 personnes par atelier.
Dès 10 ans.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 02 99 88 32 39 ou directement à la pâtisserie La Briacine. .
