Atelier pâtisserie de la Briacine macarons en folie assortiment La Briacine Saint-Briac-sur-Mer

Atelier pâtisserie de la Briacine macarons en folie assortiment

La Briacine 10 Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Avis aux gourmands et amateurs de pâtisserie les ateliers de La Briacine reviennent avec une nouvelle session !

Travaillez la réalisation de coques régulières et l’élaboration de ganaches et confits équilibrés.

Un moment gourmand et convivial à ne pas manquer !

Comme toujours, chaque apprenti pâtissier repartira avec sa création, prête à être savourée.

6 personnes par atelier.

Dès 10 ans.

Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 02 99 88 32 39 ou directement à la pâtisserie La Briacine. .

La Briacine 10 Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier pâtisserie de la Briacine macarons en folie assortiment Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme