Atelier pâtisserie de Noël Route de Jussas Montendre

Atelier pâtisserie de Noël

Route de Jussas O p'tits oignons Montendre Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-06 2025-12-20

Atelier pâtisserie enfants, sera un spécial Noël

1/2 bûche roulée façon Ferrero et décoration de sablés de Noël au programme !

Route de Jussas O p'tits oignons Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 05 88

English :

Children’s pastry workshop, will be a Christmas special

1/2 Ferrero-style log roll and Christmas shortbread decoration on the program!

German :

Backworkshop für Kinder, wird ein spezieller Weihnachtsworkshop sein

1/2 Roulade im Ferrero-Stil und Verzierung von Weihnachtssablés stehen auf dem Programm!

Italiano :

Laboratorio di pasticceria per bambini, sarà uno speciale laboratorio natalizio

1/2 un tronchetto alla Ferrero e decorazioni di frolla natalizia in programma!

Espanol :

Taller de repostería infantil, será especial de Navidad

1/2 rollo de tronco al estilo Ferrero y decoraciones navideñas en el programa

