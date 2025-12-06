Atelier pâtisserie de Noël Route de Jussas Montendre
Atelier pâtisserie de Noël Route de Jussas Montendre samedi 6 décembre 2025.
Atelier pâtisserie de Noël
Route de Jussas O p’tits oignons Montendre Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-20
Atelier pâtisserie enfants, sera un spécial Noël
1/2 bûche roulée façon Ferrero et décoration de sablés de Noël au programme !
.
Route de Jussas O p’tits oignons Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 05 88
English :
Children’s pastry workshop, will be a Christmas special
1/2 Ferrero-style log roll and Christmas shortbread decoration on the program!
German :
Backworkshop für Kinder, wird ein spezieller Weihnachtsworkshop sein
1/2 Roulade im Ferrero-Stil und Verzierung von Weihnachtssablés stehen auf dem Programm!
Italiano :
Laboratorio di pasticceria per bambini, sarà uno speciale laboratorio natalizio
1/2 un tronchetto alla Ferrero e decorazioni di frolla natalizia in programma!
Espanol :
Taller de repostería infantil, será especial de Navidad
1/2 rollo de tronco al estilo Ferrero y decoraciones navideñas en el programa
L’événement Atelier pâtisserie de Noël Montendre a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac