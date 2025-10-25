Atelier pâtisserie dès 5 ans en duo parent-enfant Meillant
Atelier pâtisserie dès 5 ans en duo parent-enfant Meillant samedi 25 octobre 2025.
Atelier pâtisserie dès 5 ans en duo parent-enfant
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-25 15:30:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Découvrez les secrets pour réaliser de délicieuses pâtisseries
2h de complicité pour apprendre, créer et savourer les douceurs d’automne en duo parent-enfant Sur réservation .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Discover the secrets to making delicious pastries
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse für köstliche Backwaren
Italiano :
Scoprite i segreti della preparazione di deliziosi pasticcini
Espanol :
Descubra los secretos de la deliciosa repostería
