4 Place du Pavé Meillant Cher

Début : Mercredi 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Découvrez les secrets pour réaliser de délicieuses pâtisseries

2h de complicité pour apprendre, créer et savourer les douceurs d’automne en duo parent-enfant Sur réservation .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com

English :

Discover the secrets to making delicious pastries

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse für köstliche Backwaren

Italiano :

Scoprite i segreti della preparazione di deliziosi pasticcini

Espanol :

Descubra los secretos de la deliciosa repostería

L’événement Atelier pâtisserie dès 5 ans en duo parent-enfant Meillant a été mis à jour le 2025-10-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE