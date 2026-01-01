Atelier pâtisserie dès 5 ans en duo parent-enfant Meillant
4 Place du Pavé Meillant Cher
Début : Mercredi 2026-01-24 15:30:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24
Découvrez les secrets pour réaliser de délicieuses pâtisseries
2h de complicité pour apprendre, créer et savourer les gâteaux des rois en duo parent-enfant Sur réservation .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Discover the secrets to making delicious pastries
