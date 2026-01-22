Atelier pâtisserie Donuts maison Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Donuts maison Ophélie Pâtisse Le Havre dimanche 8 février 2026.
Atelier pâtisserie Donuts maison
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 13:00:00
2026-02-08
Venez réaliser de délicieux donuts maison, moelleux et gourmands.
De la pâte à la décoration, vous apprendrez à préparer et customiser vos donuts selon vos envies glaçages, toppings, couleurs…
Au programme
– Atelier ludique et convivial
– Donuts à décorer et à emporter
– Personnalisation à 100 %
– Adapté pour les enfants
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
