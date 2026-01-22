Atelier pâtisserie Donuts maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Donuts maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 13:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Venez réaliser de délicieux donuts maison, moelleux et gourmands.

De la pâte à la décoration, vous apprendrez à préparer et customiser vos donuts selon vos envies glaçages, toppings, couleurs…

Au programme

– Atelier ludique et convivial

– Donuts à décorer et à emporter

– Personnalisation à 100 %

– Adapté pour les enfants

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Donuts maison

