Atelier pâtisserie Donuts maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Donuts maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez réaliser de délicieux donuts maison, moelleux et gourmands

De la pâte à la décoration, vous apprendrez à préparer et customiser vos donuts selon vos envies glaçages, toppings, couleurs…

Atelier ludique et convivial

Donuts à décorer et à emporter

Personnalisation à 100 %

Adapté aux enfants

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Donuts maison

