Atelier pâtisserie Donuts maison Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 21 mars 2026.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Venez réaliser de délicieux donuts maison, moelleux et gourmands
De la pâte à la décoration, vous apprendrez à préparer et customiser vos donuts selon vos envies glaçages, toppings, couleurs…
Atelier ludique et convivial
Donuts à décorer et à emporter
Personnalisation à 100 %
Adapté aux enfants
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
