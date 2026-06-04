Atelier pâtisserie duo adulte/enfant Tarte citron meringuée Monterfil
Atelier pâtisserie duo adulte/enfant Tarte citron meringuée Monterfil mercredi 28 octobre 2026.
Monterfil
Atelier pâtisserie duo adulte/enfant Tarte citron meringuée
1B Allée du Closel Monterfil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Parce que les grands et les petits ne font qu’une bouchée de ces délices, Les Lyloumandises vous proposent un atelier pâtisserie DUO adulte/enfant sur la tarte au citron meringuée
Mercredi 28 octobre à 14h30
À partir de 5 ans. .
1B Allée du Closel Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 88 64 09
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English :
L’événement Atelier pâtisserie duo adulte/enfant Tarte citron meringuée Monterfil a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
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