Atelier pâtisserie Duo Parent-Enfant dès 4 ans Chambray-lès-Tours
33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 47 – 47 – EUR
Début : Samedi 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-02-07 2026-02-15 2026-02-21
Viens en duo avec ton enfant (ou petit-enfant) et tes boîtes alimentaires hermétiques et ton tablier tout le reste est prévu !
Une expérience ludique, complice et unique autour des plantes sauvages comestibles.
33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com
English :
Come as a duo with your child (or grandchild) and your hermetically sealed food tins and apron everything else is taken care of!
It’s a fun and unique way to learn about edible wild plants.
