Atelier pâtisserie Duo Parent-Enfant dès 4 ans

33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 47 – 47 – EUR

47

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-15 2026-02-21

Viens en duo avec ton enfant (ou petit-enfant) et tes boîtes alimentaires hermétiques et ton tablier tout le reste est prévu !

Une expérience ludique, complice et unique autour des plantes sauvages comestibles.

Viens en duo avec ton enfant (ou petit-enfant) et tes boîtes alimentaires hermétiques et ton tablier tout le reste est prévu !

Une expérience ludique, complice et unique autour des plantes sauvages comestibles. 47 .

33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come as a duo with your child (or grandchild) and your hermetically sealed food tins and apron everything else is taken care of!

It’s a fun and unique way to learn about edible wild plants.

L’événement Atelier pâtisserie Duo Parent-Enfant dès 4 ans Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT 37