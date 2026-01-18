Atelier pâtisserie en famille Cupcakes Espace Jeunes Seignosse
Atelier pâtisserie en famille Cupcakes Espace Jeunes Seignosse samedi 28 février 2026.
Atelier pâtisserie en famille Cupcakes
Espace Jeunes 170 avenue du Parc des Sports Seignosse Landes
Un atelier parents/enfants pour réaliser de magnifiques cupcakes !
Dès 3 ans, gratuit.
Lieu Espace Jeunes à Seignosse Bourg
Samedi 28 février de 9h à 12h.
Espace Jeunes 170 avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 84 68 sj@seignosse.fr
English : Atelier pâtisserie en famille Cupcakes
A parent/child workshop to make magnificent cupcakes!
Ages 3 and up, free.
Location: Espace Jeunes in Seignosse Bourg
