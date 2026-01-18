Atelier pâtisserie en famille Cupcakes Espace Jeunes Seignosse

Atelier pâtisserie en famille Cupcakes

Espace Jeunes 170 avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Un atelier parents/enfants pour réaliser de magnifiques cupcakes !

Dès 3 ans, gratuit.

Lieu Espace Jeunes à Seignosse Bourg

Samedi 28 février de 9h à 12h.

Espace Jeunes 170 avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 84 68 sj@seignosse.fr

English : Atelier pâtisserie en famille Cupcakes

A parent/child workshop to make magnificent cupcakes!

Ages 3 and up, free.

Location: Espace Jeunes in Seignosse Bourg

L’événement Atelier pâtisserie en famille Cupcakes Seignosse a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Seignosse