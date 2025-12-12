Atelier pâtisserie en famille Epicerie sociale l’ideal Labouheyre

Atelier pâtisserie en famille

Epicerie sociale l’ideal 250 rue Marc Mougneres Labouheyre Landes

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Nous organisons un nouvel atelier pâtisserie en famille spécial Noël pour bien commencer les vacances !!

L’atelier se déroulera le Lundi 22 décembre de 9h30 à 11h dans nos locaux.

L’occasion de passer un bon moment en famille ou amis !!

Nous vous espérons nombreux !!

Ouvert à tous et gratuit mais sur inscriptions par téléphone au 0558071025

Inscrivez vous au plus vite car les places sont limitées. .

