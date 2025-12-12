Atelier pâtisserie en famille Epicerie sociale l’ideal Labouheyre
Atelier pâtisserie en famille Epicerie sociale l’ideal Labouheyre lundi 22 décembre 2025.
Atelier pâtisserie en famille
Epicerie sociale l’ideal 250 rue Marc Mougneres Labouheyre Landes
Nous organisons un nouvel atelier pâtisserie en famille spécial Noël pour bien commencer les vacances !!
L’atelier se déroulera le Lundi 22 décembre de 9h30 à 11h dans nos locaux.
L’occasion de passer un bon moment en famille ou amis !!
Nous vous espérons nombreux !!
Ouvert à tous et gratuit mais sur inscriptions par téléphone au 0558071025
Inscrivez vous au plus vite car les places sont limitées. .
Epicerie sociale l’ideal 250 rue Marc Mougneres Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25
