Atelier pâtisserie en famille Association l’Idéal Labouheyre

Atelier pâtisserie en famille

Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères 40210 LABOUHEYRE Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Bonjour à tous,

Envie de passer du temps ensemble en famille pendant les vacances de février ?

Alors ne tardez plus et venez nous rejoindre pour notre atelier spécial pâtisserie le mercredi 11 février de 10h à 12h, ouvert à tous, petits comme grands et entièrement gratuit !

Nous vous espérons nombreux !

Attention, places limitées et sur inscriptions au 05 58 07 10 25.

L’équipe de l’Idéal .

Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères 40210 LABOUHEYRE Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25 l-ideal.association@orange.fr

