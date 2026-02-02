Atelier pâtisserie en famille Association l’Idéal Labouheyre
Atelier pâtisserie en famille Association l’Idéal Labouheyre mercredi 11 février 2026.
Atelier pâtisserie en famille
Association l'Idéal 250 rue Marc Mougnères 40210 LABOUHEYRE
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Bonjour à tous,
Envie de passer du temps ensemble en famille pendant les vacances de février ?
Alors ne tardez plus et venez nous rejoindre pour notre atelier spécial pâtisserie le mercredi 11 février de 10h à 12h, ouvert à tous, petits comme grands et entièrement gratuit !
Nous vous espérons nombreux !
Attention, places limitées et sur inscriptions au 05 58 07 10 25.
L’équipe de l’Idéal .
Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères 40210 LABOUHEYRE Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25 l-ideal.association@orange.fr
