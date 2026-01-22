Atelier pâtisserie Energy Balls Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Energy Balls

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 13:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Des petites bouchées pleines d’énergie, faciles et gourmandes !

Lors de cet atelier, les participants réaliseront des energy balls maison, à base d’ingrédients simples et naturels.

Nous apprendrons à composer des recettes équilibrées, sans cuisson, en jouant avec les textures et les saveurs fruits secs, oléagineux, cacao, coco…

Un atelier ludique et accessible, idéal pour découvrir une pâtisserie plus saine, tout en restant gourmande.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Energy Balls

