Atelier pâtisserie enfants: entremets fruits ruges Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières

Atelier pâtisserie enfants: entremets fruits ruges

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

14h–16h Réalisez un délicieux entremets fruits rouges & vanille avec Cécile.

Atelier pâtisserie dès 8 ans.

35 €.

6 places max.

Réservation Pâtisserie Les Gourmands Disent 04 71 56 38 51.

Pâtisserie les Gourmands Disent Pâtisserie les Gourmands Disent Rue de Ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 38 51

English :

2pm?4pm:Make a delicious red fruit & vanilla dessert with Cécile.

Pastry workshop from 8 years old.

35 ?.

6 places max.

Booking: Pâtisserie Les Gourmands Disent ? 04 71 56 38 51.

