Atelier pâtisserie enfants: entremets fruits ruges Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières

Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

14h–16h Réalisez un délicieux entremets fruits rouges & vanille avec Cécile.
Atelier pâtisserie dès 8 ans.
35 €.
6 places max.
Réservation Pâtisserie Les Gourmands Disent 04 71 56 38 51.
  .

Pâtisserie les Gourmands Disent Pâtisserie les Gourmands Disent Rue de Ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 38 51 

English :

2pm?4pm:Make a delicious red fruit & vanilla dessert with Cécile.
Pastry workshop from 8 years old.
35 ?.
6 places max.
Booking: Pâtisserie Les Gourmands Disent ? 04 71 56 38 51.

