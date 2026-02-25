Atelier pâtisserie Entremets Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Entremets Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 14 mars 2026.
Atelier pâtisserie Entremets
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
Date(s) :
2026-03-14
En solo pour celles et ceux qui souhaitent faire leur propre entremets
– Vous réalisez votre entremets de A à Z !
– Vous repartez avec votre entremets entier.
En duo la formule idéale l’entremets maison à petit budget
– Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.
– Vous repartez avec la moitié d’une galette.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pâtisserie Entremets
L’événement Atelier pâtisserie Entremets Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie