Atelier pâtisserie Entremets Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Entremets

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

Date(s) :

2026-03-14

En solo pour celles et ceux qui souhaitent faire leur propre entremets

– Vous réalisez votre entremets de A à Z !

– Vous repartez avec votre entremets entier.

En duo la formule idéale l’entremets maison à petit budget

– Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.

– Vous repartez avec la moitié d’une galette.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Entremets

L’événement Atelier pâtisserie Entremets Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie