Atelier pâtisserie Étoile au Citron Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Étoile au Citron
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-02 10:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00
2026-01-02
Biscuit festif et acidulé
Commencez la nouvelle année sur une note gourmande avec un atelier autour de l’Étoile au citron !
Un biscuit fin et parfumé au citron, sublimé par un glaçage brillant et décoratif, parfait pour offrir ou déguster.
Au programme
– Préparation de la pâte sablée parfumée au citron
– Façonnage en forme d’étoile
– Cuisson
– Réalisation et application d’un glaçage citron brillant
Vous repartez avec vos étoiles au citron glacées, prêtes à épater famille et amis ! .
