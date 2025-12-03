Atelier pâtisserie Étoile au Citron Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Étoile au Citron Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 2 janvier 2026.

Atelier pâtisserie Étoile au Citron

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 10:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00

Date(s) :
2026-01-02

Biscuit festif et acidulé

Commencez la nouvelle année sur une note gourmande avec un atelier autour de l’Étoile au citron !

Un biscuit fin et parfumé au citron, sublimé par un glaçage brillant et décoratif, parfait pour offrir ou déguster.

Au programme
– Préparation de la pâte sablée parfumée au citron
– Façonnage en forme d’étoile
– Cuisson
– Réalisation et application d’un glaçage citron brillant

Vous repartez avec vos étoiles au citron glacées, prêtes à épater famille et amis !   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Étoile au Citron

L’événement Atelier pâtisserie Étoile au Citron Le Havre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie