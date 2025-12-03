Atelier pâtisserie Étoile au Citron Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Étoile au Citron

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-02 10:00:00

fin : 2026-01-02 12:00:00

2026-01-02

Biscuit festif et acidulé

Commencez la nouvelle année sur une note gourmande avec un atelier autour de l’Étoile au citron !

Un biscuit fin et parfumé au citron, sublimé par un glaçage brillant et décoratif, parfait pour offrir ou déguster.

Au programme

– Préparation de la pâte sablée parfumée au citron

– Façonnage en forme d’étoile

– Cuisson

– Réalisation et application d’un glaçage citron brillant

Vous repartez avec vos étoiles au citron glacées, prêtes à épater famille et amis ! .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

