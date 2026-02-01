Atelier pâtisserie Centre Socioculturel Falaise

Atelier pâtisserie

À l’occasion des vacances scolaires, le centre Socioculturel vous propose des activités à faire en famille Venez cuisiner des crêpes chocolatées façon samoussas.

À partir de 5 ans, sur inscription (places limitées) .

English :

During the school vacations, the Sociocultural Center offers a range of activities for the whole family: Come and cook samosa-style chocolate crepes.

