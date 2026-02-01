Atelier pâtisserie Centre Socioculturel Falaise
lundi 16 février 2026.
Atelier pâtisserie
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise Calvados
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
À l’occasion des vacances scolaires, le centre Socioculturel vous propose des activités à faire en famille Venez cuisiner des crêpes chocolatées façon samoussas.
Atelier pâtisserie, au centre Socioculturel Venez cuisiner des crêpes chocolatées façon samoussas.
À partir de 5 ans, sur inscription (places limitées) .
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr
English :
During the school vacations, the Sociocultural Center offers a range of activities for the whole family: Come and cook samosa-style chocolate crepes.
L’événement Atelier pâtisserie Falaise a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Falaise Suisse Normande