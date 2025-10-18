Atelier pâtisserie Frites-cookies + supplément sauce Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Frites-cookies + supplément sauce Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 18 octobre 2025.

Atelier pâtisserie Frites-cookies + supplément sauce

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

Soirée ciné… Version gourmande !

Et si on transformait les mythiques frites en… cookies à tremper dans une sauce maison ?

Le samedi 18 octobre, de 10h à 13h, viens préparer une boîte 100% originale

Deux cornets de “frites de cookies” aux saveurs smarties et châtaigne (farine de châtaigne maison s’il vous plaît !), accompagnées de leur supplément sauce maison (choco, caramel ou surprise du chef).

Un atelier parfait pour une pause sucrée avant une soirée film à la maison !

Réservation obligatoire .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

