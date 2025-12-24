Atelier Pâtisserie Galette Frangipane, Rue Albert Theulier Thiviers

Atelier Pâtisserie Galette Frangipane

Atelier Pâtisserie Galette Frangipane, Rue Albert Theulier Thiviers mercredi 7 janvier 2026.

Atelier Pâtisserie Galette Frangipane

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07

Date(s) :
2026-01-07

1€/enfant adhérent 2€/enfant non adhérents

Sur inscription, à partir de 3 ans
  .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56  ludotheque@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Pâtisserie Galette Frangipane

1/member child 2/non-member child

Registration required, ages 3 and up

L’événement Atelier Pâtisserie Galette Frangipane Thiviers a été mis à jour le 2025-12-21 par Isle-Auvézère