Atelier pâtisserie Gâteau Blanche Neige Ophélie Pâtisse Le Havre

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Gâteau roumain “Albă ca Zăpada”

Découvre un grand classique de la pâtisserie roumaine le gâteau Albă ca Zăpada, qui signifie Blanche comme la neige.

Un gâteau fondant composé de fines couches moelleuses et d’une crème douce et parfumée.

Un dessert délicat, gourmand et parfait à partager, idéal pour petits et grands gourmands.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

