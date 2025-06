Atelier pâtisserie Gaufres fun & créatives – Ophélie Pâtisse Le Havre 21 juin 2025 15:00

Seine-Maritime

Atelier pâtisserie Gaufres fun & créatives Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Un atelier 100 % gaufres pour un moment de partage et de gourmandise !

Au programme :

– Gaufres moelleuses, légères et dorées

– Gaufres liégeoises, riches en sucre perlé

– Gaufres au bâtonnet, à décorer façon sucettes gourmandes

Avec toppings au choix

On prépare tout ensemble, on s’amuse, on partage, on déguste sur place… Et chacun repart avec ses créations.

Réservation obligatoire.

Un atelier 100 % gaufres pour un moment de partage et de gourmandise !

Au programme :

– Gaufres moelleuses, légères et dorées

– Gaufres liégeoises, riches en sucre perlé

– Gaufres au bâtonnet, à décorer façon sucettes gourmandes

Avec toppings au choix

On prépare tout ensemble, on s’amuse, on partage, on déguste sur place… Et chacun repart avec ses créations.

Réservation obligatoire. .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Gaufres fun & créatives

A 100% waffle workshop for a moment of sharing and indulgence!

On the program:

– Soft, light and golden waffles

– Liège-style waffles, rich in pearl sugar

– Waffles on a stick, to decorate like gourmet lollipops

With your choice of toppings

We prepare everything together, have fun, share and eat on the spot? And everyone leaves with their own creations.

Reservations required.

German :

Ein Workshop zu 100 % Waffeln für einen Moment des Teilens und Schlemmens!

Auf dem Programm stehen:

– Weiche, leichte und goldbraune Waffeln

– Lütticher Waffeln, reich an Perlzucker

– Waffeln mit Stäbchen, die wie Schlemmerlollis dekoriert werden können

Mit Toppings nach Wahl

Wir bereiten alles gemeinsam vor, haben Spaß, teilen uns mit und verzehren es vor Ort? Und jeder geht mit seinen Kreationen nach Hause.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un laboratorio di cialde al 100% da condividere e gustare!

In programma:

– Cialde morbide, leggere e dorate

– Cialde in stile Liegi, ricche di zucchero perlato

– Cialde su bastoncino, da decorare come lecca-lecca gourmet

Con guarnizioni a scelta

Prepariamo tutto insieme, ci divertiamo, condividiamo e mangiamo sul posto? E ognuno torna a casa con la propria creazione.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Un taller de gofres 100% para compartir y disfrutar!

En el programa:

– Gofres suaves, ligeros y dorados

– Gofres al estilo de Lieja, ricos en azúcar perlado

– Gofres en palito, para decorar como piruletas gourmet

Con los toppings que prefiera

Lo preparamos todo juntos, nos divertimos, compartimos y comemos en el momento.. Y cada uno se va a casa con sus propias creaciones.

Imprescindible reservar.

L’événement Atelier pâtisserie Gaufres fun & créatives Le Havre a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie