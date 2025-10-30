Atelier pâtisserie Halloween Z.A.C de Gazalieu, 90 Impasse du Basile Castets

Atelier pâtisserie Halloween Z.A.C de Gazalieu, 90 Impasse du Basile Castets jeudi 30 octobre 2025.

Atelier pâtisserie Halloween

Z.A.C de Gazalieu, 90 Impasse du Basile Greet Hôtel Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Le Greet Hôtel de Castets s’associe à Souvenirs d’Enfance pour vous proposer un atelier pâtisserie sur le thème d’Halloween.

En binôme parent/enfant, apprenez à créer des petites douceurs cauchemardesques et repartez avec vos recettes!

2h de partage et de frisson garanti!

Sur inscription au 06 37 56 53 86.

Tarif 31€ le duo. .

Z.A.C de Gazalieu, 90 Impasse du Basile Greet Hôtel Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 56 53 86

English : Atelier pâtisserie Halloween

German : Atelier pâtisserie Halloween

Italiano :

Espanol : Atelier pâtisserie Halloween

L’événement Atelier pâtisserie Halloween Castets a été mis à jour le 2025-10-01 par Côte Landes Nature Tourisme