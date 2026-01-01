Atelier patisserie intergénérationnel Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

Atelier patisserie intergénérationnel

Rue de la Rive Centre d’animation l’Atelier Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Petits et grands mettent la main à la pâte pour cuisiner ensemble, puis se retrouvent autour d’un goûter partagé convivial et gourmand.

Dès 6 ans, sur inscription. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent/grand-parent.

Organisé par La Maison des Familles. .

Rue de la Rive Centre d’animation l’Atelier Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 69 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier patisserie intergénérationnel

L’événement Atelier patisserie intergénérationnel Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX