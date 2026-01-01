Atelier patisserie intergénérationnel Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon
Atelier patisserie intergénérationnel Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon mercredi 14 janvier 2026.
Atelier patisserie intergénérationnel
Rue de la Rive Centre d’animation l’Atelier Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Petits et grands mettent la main à la pâte pour cuisiner ensemble, puis se retrouvent autour d’un goûter partagé convivial et gourmand.
Dès 6 ans, sur inscription. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent/grand-parent.
Organisé par La Maison des Familles. .
Rue de la Rive Centre d’animation l’Atelier Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 69 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier patisserie intergénérationnel
L’événement Atelier patisserie intergénérationnel Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX