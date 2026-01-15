Atelier Pâtisserie J’apprends à faire ma galette des rois Fronsac

Atelier Pâtisserie J’apprends à faire ma galette des rois

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-25

Plongez dans l’univers de la pâtisserie maison et apprenez à réaliser votre galette des rois de A à Z.

Pendant 3 heures, vous serez guidé·e pour créer

-Une pâte feuilletée inversée, légère et croustillante

-Une frangipane gourmande, vous préparerez la crème pâtissière et la crème d’amandes, puis les assemblerez pour former votre garniture

-La décoration et la dorure parfaite pour un rendu digne d’une pâtisserie

Vous repartirez avec une galette pour 6 à 8 personnes que vous aurez réalisée vous-même, prête à être dégustée.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire vous serez guidé·e pas à pas, de la réalisation de votre pâte et de votre garniture à la cuisson parfaite.

Venez passer un moment gourmand et convivial, apprendre un geste technique, et repartir avec votre galette maison prête à partager ! .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

