Atelier Pâtisserie J’apprends à faire un fraisier de A à Z Lili Bloom Fronsac

Atelier Pâtisserie J’apprends à faire un fraisier de A à Z

Lili Bloom 10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-19

Plongez dans l’univers de la pâtisserie française et apprenez à réaliser votre fraisier de A à Z.

Pendant 2 heures, je vous guiderai pas à pas pour réaliser

– Une génoise légère

– Un sirop d’imbibage parfumé au kirsch

– Une crème diplomate onctueuse à la vanille

– Le montage traditionnel du fraisier avec de belles fraises fraîches

– Un décor chantilly mascarpone, pour une finition élégante et gourmande

Vous apprendrez les gestes techniques essentiels réussir une génoise, cuire une crème pâtissière, réaliser une crème diplomate, monter un entremets proprement dans un cercle et faire un joli pochage pour décorer (même sans douille !).

Vous repartirez avec votre fraisier pour 4 à 6 personnes prêt à être dégusté à la maison.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire je vous accompagne à chaque étape pour que vous puissiez reproduire facilement la recette chez vous. .

Lili Bloom 10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

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English : Atelier Pâtisserie J’apprends à faire un fraisier de A à Z

L’événement Atelier Pâtisserie J’apprends à faire un fraisier de A à Z Fronsac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Fronsadais