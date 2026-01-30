Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro Celles-sur-Belle

Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro

La Groie l’Abbé Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Samedi 14 Mars

à partir de 14h

La Groie l’abbé, Celles-sur-Belle

Tout public

Sur réservation

Partageons nos savoir-faire et venez ici découvrir la préparation du tourteau fromager avec Véro avant la dégustation !

L’achat des matières premières est divisé par le nombre de participant·es, vous repartez avec votre réalisation. .

La Groie l’Abbé Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 59 82 la.groie.labbe@gmail.com

