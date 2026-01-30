Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro Celles-sur-Belle
Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro Celles-sur-Belle samedi 14 mars 2026.
Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro
La Groie l’Abbé Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro
Samedi 14 Mars
à partir de 14h
La Groie l’abbé, Celles-sur-Belle
Tout public
Sur réservation
Partageons nos savoir-faire et venez ici découvrir la préparation du tourteau fromager avec Véro avant la dégustation !
L’achat des matières premières est divisé par le nombre de participant·es, vous repartez avec votre réalisation. .
La Groie l’Abbé Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 59 82 la.groie.labbe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro
L’événement Atelier pâtisserie le tourteau fromager de Véro Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Pays Mellois