Atelier pâtisserie Les macarons Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Les macarons

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Un atelier technique, gourmand et toujours convivial !

Au programme

– Réalisation des coques

– Astuces pour une belle collerette

– Garnitures gourmandes

– Conseils pour ne plus les rater à la maison

Vous repartez avec vos macarons… Et surtout le savoir-faire !

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pâtisserie Les macarons

L’événement Atelier pâtisserie Les macarons Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie