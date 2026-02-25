Atelier pâtisserie Les macarons Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Les macarons
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : dimanche 8 mars 2026
Début : 15:00:00
fin : 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Un atelier technique, gourmand et toujours convivial !
Au programme
– Réalisation des coques
– Astuces pour une belle collerette
– Garnitures gourmandes
– Conseils pour ne plus les rater à la maison
Vous repartez avec vos macarons… Et surtout le savoir-faire !
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
English : Atelier pâtisserie Les macarons
