Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii Ophélie Pâtisse Le Havre
samedi 14 février 2026
Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 13:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !
Crée tes madeleines adorables façon Kawaii ! Décore-les avec glaçage, yeux mignons et petits détails colorés pour un résultat craquant et gourmand.
En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
English : Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii
