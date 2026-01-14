Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 13:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Crée tes madeleines adorables façon Kawaii ! Décore-les avec glaçage, yeux mignons et petits détails colorés pour un résultat craquant et gourmand.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Madeleine Kawaii

