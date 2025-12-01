Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20

On commence les vacances avec les maneles !

Ce sont de petites brioches en forme de bonhomme, traditionnellement préparées pour la Saint-Nicolas en Alsace et en Lorraine. Moelleux, dorés et délicieusement parfumés, ils sont offerts aux enfants le 6 décembre pour célébrer la générosité et la gourmandise de cette fête.

Lors de cet atelier, petits et grands apprendront à

– Réaliser une pâte à brioche moelleuse

– Façonner les Maneles en véritables petits personnages

– Repartez avec vos créations toutes chaudes !

Un moment parfait pour entrer dans la magie de Noël… en douceur !

Places limitées Réservation obligatoire en message privé ou en boutique.

À très vite pour pâtisser ensemble ! .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas

L’événement Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas Le Havre a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie