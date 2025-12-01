Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Maneles Brioche bonhomme de Saint-Nicolas Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 20 décembre 2025.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
2025-12-20
On commence les vacances avec les maneles !
Ce sont de petites brioches en forme de bonhomme, traditionnellement préparées pour la Saint-Nicolas en Alsace et en Lorraine. Moelleux, dorés et délicieusement parfumés, ils sont offerts aux enfants le 6 décembre pour célébrer la générosité et la gourmandise de cette fête.
Lors de cet atelier, petits et grands apprendront à
– Réaliser une pâte à brioche moelleuse
– Façonner les Maneles en véritables petits personnages
– Repartez avec vos créations toutes chaudes !
Un moment parfait pour entrer dans la magie de Noël… en douceur !
Places limitées Réservation obligatoire en message privé ou en boutique.
À très vite pour pâtisser ensemble ! .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
