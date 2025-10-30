Atelier pâtisserie Route de Royan Médis

Atelier pâtisserie Route de Royan Médis jeudi 30 octobre 2025.

Atelier pâtisserie

Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Un atelier pâtisserie sera organisé jeudi 30 octobre à 14h30 au restaurant scolaire.

.

Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

English :

A pastry-making workshop will be held on Thursday October 30 at 2.30pm in the school restaurant.

German :

Ein Backworkshop wird am Donnerstag, den 30. Oktober um 14:30 Uhr im Schulrestaurant veranstaltet.

Italiano :

Giovedì 30 ottobre alle 14.30, nel ristorante della scuola, si terrà un laboratorio di pasticceria.

Espanol :

El jueves 30 de octubre, a las 14.30 horas, se celebrará un taller de pastelería en el restaurante de la escuela.

L’événement Atelier pâtisserie Médis a été mis à jour le 2025-10-17 par Royan Atlantique