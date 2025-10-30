Atelier pâtisserie Route de Royan Médis
Atelier pâtisserie Route de Royan Médis jeudi 30 octobre 2025.
Atelier pâtisserie
Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Un atelier pâtisserie sera organisé jeudi 30 octobre à 14h30 au restaurant scolaire.
.
Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
A pastry-making workshop will be held on Thursday October 30 at 2.30pm in the school restaurant.
German :
Ein Backworkshop wird am Donnerstag, den 30. Oktober um 14:30 Uhr im Schulrestaurant veranstaltet.
Italiano :
Giovedì 30 ottobre alle 14.30, nel ristorante della scuola, si terrà un laboratorio di pasticceria.
Espanol :
El jueves 30 de octubre, a las 14.30 horas, se celebrará un taller de pastelería en el restaurante de la escuela.
L’événement Atelier pâtisserie Médis a été mis à jour le 2025-10-17 par Royan Atlantique