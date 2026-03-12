Atelier pâtisserie Route de Royan Médis

Atelier pâtisserie

Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier pâtisserie à partir de 14h30 au restaurant scolaire. Inscription préalable à la mairie de Médis.

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Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

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English :

Pastry workshop from 2.30pm at the school restaurant. Prior registration at Médis town hall.

L’événement Atelier pâtisserie Médis a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique