Atelier pâtisserie Route de Royan Médis
Atelier pâtisserie Route de Royan Médis jeudi 16 avril 2026.
Atelier pâtisserie
Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier pâtisserie à partir de 14h30 au restaurant scolaire. Inscription préalable à la mairie de Médis.
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Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
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English :
Pastry workshop from 2.30pm at the school restaurant. Prior registration at Médis town hall.
L’événement Atelier pâtisserie Médis a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique