Atelier pâtisserie Mini-Stage Biscuits de Noël
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-29 10:00:00
fin : 2025-12-29 13:00:00
2025-12-29 2025-12-30
Pour terminer l’année en beauté, venez réaliser deux biscuits traditionnels alsaciens, parfaits pour offrir ou savourer pendant les fêtes
Au programme
Jour 1 10h à 13h préparation des pâtes & mise en forme
Spritzbredele à la noisette petits sablés fondants, légèrement croquants, parfumés à la noisette
Macarons coco alsaciens biscuits moelleux à base de noix de coco
Façonnage, mise en forme et préparation des plateaux pour la cuisson
Jour 2 10h à 12h Cuissons & Finitions
Cuisson de toutes les variétés de biscuits
Assemblage de votre assortiment final
Vous repartez une boite ou un sachet prêt à offrir ou à déguster ! .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
