Atelier pâtisserie Mini Tropézienne Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Mini Tropézienne

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Vous réalisez vos mini tropéziennes sur place, pas à pas !

Lors de cet atelier mini tropéziennes, les participants réalisent sur place de délicieuses, minies tropéziennes

Brioche moelleuse, crème gourmande et montage.

Une box pensée comme un atelier clé en main, où tout est fourni et préparé sur place.

Au programme

– Réalisation de la brioche tropézienne

– Préparation de la crème

– Montage des mini tropéziennes

Deux formules

Formule individuelle Vous réalisez vos créations de A à Z et repartez avec vos pâtisseries.

Formule duo Vous pâtissez en duo avec un autre participant et partagez vos réalisations dans un esprit de partage et de convivialité.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pâtisserie Mini Tropézienne

L’événement Atelier pâtisserie Mini Tropézienne Le Havre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie