Atelier Pâtisserie Centre culturel Simone Veil Montbéliard mercredi 4 février 2026.
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 18:30:00
fin : 2026-06-03 22:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-04-22 2026-06-03
Qualité, tradition, créativité et travail la recette du
succès pour la maison Debrie ! Vous êtes invités à en
partager les secrets et astuces en compagnie du Maître
chocolatier, lors de soirées thématiques.
• Prévoir tablier, torchon, récipient, bloc note et stylo
• Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15
