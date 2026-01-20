Atelier Pâtisserie Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Pâtisserie

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-06-03 22:00:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-04-22 2026-06-03

Qualité, tradition, créativité et travail la recette du

succès pour la maison Debrie ! Vous êtes invités à en

partager les secrets et astuces en compagnie du Maître

chocolatier, lors de soirées thématiques.

• Prévoir tablier, torchon, récipient, bloc note et stylo

• Inscription Info Jeunes Montbéliard .

