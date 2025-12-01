Atelier pâtisserie Neujahrsstolle (Brioche du Nouvel An)nouvel An Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Neujahrsstolle (Brioche du Nouvel An)nouvel An

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-31 10:00:00

fin : 2025-12-31 13:00:00

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année avec tradition et gourmandise !

Le Neujahrsstolle, spécialité allemande, est une brioche moelleuse et parfumée, préparée avec levain maison pour un goût unique et une texture exceptionnelle. Vous pourrez la garnir selon vos envies raisins moelleux ou pépites de chocolat.

Au programme

– Préparation de la pâte briochée au levain maison

– Incorporation de raisins ou pépites de chocolat

– Façonnage et cuisson

– Décoration finale avec sucre glace pour un effet festif

Vous repartez avec votre brioche du Nouvel An prête à déguster ou à partager ! .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

