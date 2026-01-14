Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite box une pâte 5 cakes Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite box une pâte 5 cakes

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

2026-02-22

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Lors de cet atelier spécial box, nous réalisons une pâte à cake unique, puis nous la déclinons en 5 cakes aux parfums variés. Un atelier idéal pour comprendre les bases, apprendre à personnaliser facilement ses recettes et repartir avec une box gourmande de cakes maison, parfaite à partager ou à offrir. Les parfums seront dévoilés prochainement… Surprise gourmande garantie !

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

