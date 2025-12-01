Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 26 décembre 2025.
Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 13:00:00
Date(s) :
2025-12-26
Avec orange confite maison
Pour prolonger la magie de Noël, je vous propose un atelier chaleureux et parfumé autour d’un grand classique le pain d’épices… Mais pas n’importe lequel !
Nous réaliserons un pain d’épices moelleux, délicatement parfumé au miel d’un apiculteur de Normandie et aux épices, agrémenté de vraies oranges confites maison pour un goût incomparable.
Au programme
– Réalisation de l’orange confite maison
– Préparation de la pâte à pain d’épices
– Astuces pour obtenir une texture moelleuse et parfumée
– Cuisson
Vous repartez avec votre pain d’épices à l’orange confite, parfait pour accompagner les fêtes. .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
English : Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite
L’événement Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite Le Havre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie