Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 13:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Avec orange confite maison

Pour prolonger la magie de Noël, je vous propose un atelier chaleureux et parfumé autour d’un grand classique le pain d’épices… Mais pas n’importe lequel !

Nous réaliserons un pain d’épices moelleux, délicatement parfumé au miel d’un apiculteur de Normandie et aux épices, agrémenté de vraies oranges confites maison pour un goût incomparable.

Au programme

– Réalisation de l’orange confite maison

– Préparation de la pâte à pain d’épices

– Astuces pour obtenir une texture moelleuse et parfumée

– Cuisson

Vous repartez avec votre pain d’épices à l’orange confite, parfait pour accompagner les fêtes. .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite

L’événement Atelier pâtisserie Pain d’Épices à l’Orange Confite Le Havre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie