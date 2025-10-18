Atelier pâtisserie parent/enfant Les cookies d’Halloween Fronsac

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

2025-10-18 2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

Partagez un moment complice et créatif avec votre enfant autour d’une recette gourmande et effrayante à souhait ! Lors de cet atelier, vous réaliserez ensemble de délicieux cookies au parfum chocolat-cranberries, que vous transformerez ensuite en véritables petits monstres d’Halloween.

Au programme

-Préparer une pâte à cookies terriblement gourmande, avec de généreux morceaux de chocolat et des cranberries séchées.

-Façonner et cuire vos cookies pour obtenir une texture croquante à l’extérieur et fondante à l’intérieur…avant de leur donner vie grâce à vos décorations monstrueuses !

-Décorer vos cookies en deux modèles amusants et effrayants les cookies Dracula et les cookies Araignées

Un atelier ludique, créatif et gourmand, idéal pour plonger dans l’ambiance d’Halloween tout en partageant un moment unique en famille ! .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

