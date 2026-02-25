Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison Ophélie Pâtisse Le Havre dimanche 8 mars 2026.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 13:00:00
On se retrouve pour réaliser ensemble une magnifique Pavlova aux fruits de saison.
Au programme
– Meringue croustillante et fondante
– Crème onctueuse
– Fruits frais de saison
– Dressage élégant
Un dessert léger, coloré et parfait pour impressionner… Ou simplement se faire plaisir
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
