Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

Date(s) :

2026-03-08

On se retrouve pour réaliser ensemble une magnifique Pavlova aux fruits de saison.

Au programme

– Meringue croustillante et fondante

– Crème onctueuse

– Fruits frais de saison

– Dressage élégant

Un dessert léger, coloré et parfait pour impressionner… Ou simplement se faire plaisir

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison

L’événement Atelier pâtisserie Pavlova aux fruits de saison Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie